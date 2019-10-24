太妍新专辑《Purpose》主打歌MV预告片+更多预告照公开！ FTISLAND李洪基部队中写亲笔信问候粉丝：真的和你们说的一样，我适应能力超好！ 《Queendom》再夺话题性冠军，三组女团献给粉丝的华丽舞台总回顾 你点的外卖少过吗？韩国外卖偷吃成风，商家不得不贴「封印标签」 〈Dear my dear〉发行逾三周 Chen 再夺音乐节目冠军！ 《两天一夜》终於回来了！12月开播第4季，金钟民还在！ Gary吐露「空白期」的心态和想法！9月和家人在夏威夷度假一个月 养活了半个韩综圈的罗PD到底有多能赚？薪水比老板还要高！难怪敢送蓝宝坚尼XD

男团FTIsland的主唱李洪基於9月入伍，为了安抚粉丝们，他专门写了一封亲笔信给粉丝们。 李洪基在信中幽默的表示「适应能力超好」。

李洪基在信中写道：「完全想不到我竟然会在部队里写信给你们。 Hey，朋友们，大家过的好吗？ 我过得非常好，就像你们说的那样，适应能力超好。 战友全部都很善良，在这里的生活很有趣，我会督促他们运动，这里的人要么像猪一样，要不然就是排骨精！ 我以为我年纪大会体力不行了，但是20年的社会生活学到的生活智慧，（让我）一点问题都没有，你们过得怎么样？。 之前在签名会时上收到粉丝送的部队必需品，全部都很有用，很感谢粉丝的心意，还有大家在网上写信给我，但因为太多而无法看完，所以这一次亲自写信谢谢大家。 」



他又笑指在军中很努力宣传FT Island的歌曲，他的目标也是在军队与更多人成为朋友，向对方宣传组合的作品，而目前在训练营中已经完成一半：「睡觉时小队长会播《Quit》，收到我签上他的名字的人承诺会来演唱会， 已经签了500位左右。 」

此外，李洪基的部队近况照也在网路上曝光，他身穿运动服与战友合照，脸上挂著笑容。看来部队伙食非常好，李洪基脸上依旧肉肉的，看得粉丝们也放心了。



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