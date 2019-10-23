又有一位歐爸要回來了！鄭容和將在11月3日退伍，當天將和粉絲們進行簡短的見面會！ (G)I-DLE 談《Queendom》演出經驗 「很高興能凸顯每個成員的魅力」 姜丹尼爾加碼釋出見面會海報 下週一準備搶票！ Eric Nam 進軍海外音樂市場 11 月發全英語專輯！ AKMU 睽違兩年半開唱 《Sailing》首爾場門票月底開賣！ CIX 回歸在即 搶先在日本發預出道專輯！ 秀英確定出演OCN新劇《看見什麼說什麼》有機會與張赫合作 HWALL公開手寫信宣佈因傷退隊！ THE BOYZ將以11人形式活動 2020年大熱劇預定完成！《Hyena》金惠秀搭戲朱智勛：這組CP太優秀了～ 具惠善新寫真變溫柔精緻OL，談安宰賢：學會了相信自己，而不是相信愛情 VIP你們的錢包要出動了：權志龍聯名又來了！Nike＆CONVERSE總有一款是你所愛♥ 《請融化我吧》男神PD池昌旭與兩位女主的感情戲，香豔火辣大躍進啊！！ 人生逆轉！《我獨自生活》「美大歐巴」金忠宰收入過億，終於能還清助學貸款啦！ 《山茶花開時》宣傳海報的秘密：孔曉振＆姜河那在照中的和諧感不是set好的！

今日，THE BOYZ成員HWALL在粉絲官咖PO出自己寫的親筆信，表示因為健康原因將會退出THE BOYZ的活動。

HWALL在信中寫道：「慎重思考了很久，最終決定結束自己作為THE BOYZ HWALL的活動。 因為各種健康原因只能以不完美的模樣站上舞台，這對我來說是很大的負擔。 與家人、成員們、公司進行了很久的思考，最後決定結束活動。 」

HWALL也對一直以來支援自己的粉絲表達了感謝：「我深愛的、珍重的THE B（粉絲名）們，非常感謝你們一直在我辛苦、疲倦的時候給我力量和巨大的關愛。 很抱歉在大家久等之後帶來的卻是這個消息。 」



同時，HWALL還不忘表達對成員們的支援：「THE BOYZ成員們一直像兄弟一樣在身邊支援我、安慰我的，很抱歉沒能和你們一起走到最後，我會一直為你們應援的，THE B們也繼續應援和愛他們吧。 」

最後，HWALL表示：「以後將作為許玹埻而不是THE BOYZ HWALL，展現出更加努力、好好成長的面貌。 」



此外，THE BOYZS所屬社Cre.Ker娛樂也認證了以上資訊，並表示「會繼續支援HWALL的痊癒及日後的行動」。

HWALL在去年初的回歸前就被診斷為脛骨後肌功能不良，因而缺席綜藝、電臺、雜誌拍攝等宣傳活動，今年8月再次因腳踝疼痛及狀態不佳而進行休養，令THE BOYZ第二次以11人形式活動。 希望退隊後的HWALL能專心養好身體，也祝福THE BOYZ在11人活動的道路上越走越好啊！

（圖源：THE BOYZ FB）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞