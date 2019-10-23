HWALL公開手寫信宣佈因傷退隊！ THE BOYZ將以11人形式活動

今日，THE BOYZ成員HWALL在粉絲官咖PO出自己寫的親筆信，表示因為健康原因將會退出THE BOYZ的活動。
HWALL在信中寫道：「慎重思考了很久，最終決定結束自己作為THE BOYZ HWALL的活動。 因為各種健康原因只能以不完美的模樣站上舞台，這對我來說是很大的負擔。 與家人、成員們、公司進行了很久的思考，最後決定結束活動。 」
HWALL也對一直以來支援自己的粉絲表達了感謝：「我深愛的、珍重的THE B（粉絲名）們，非常感謝你們一直在我辛苦、疲倦的時候給我力量和巨大的關愛。 很抱歉在大家久等之後帶來的卻是這個消息。 」
同時，HWALL還不忘表達對成員們的支援：「THE BOYZ成員們一直像兄弟一樣在身邊支援我、安慰我的，很抱歉沒能和你們一起走到最後，我會一直為你們應援的，THE B們也繼續應援和愛他們吧。 」
最後，HWALL表示：「以後將作為許玹埻而不是THE BOYZ HWALL，展現出更加努力、好好成長的面貌。 」
此外，THE BOYZS所屬社Cre.Ker娛樂也認證了以上資訊，並表示「會繼續支援HWALL的痊癒及日後的行動」。
HWALL在去年初的回歸前就被診斷為脛骨後肌功能不良，因而缺席綜藝、電臺、雜誌拍攝等宣傳活動，今年8月再次因腳踝疼痛及狀態不佳而進行休養，令THE BOYZ第二次以11人形式活動。 希望退隊後的HWALL能專心養好身體，也祝福THE BOYZ在11人活動的道路上越走越好啊！
（圖源：THE BOYZ FB）
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