HWALL公开手写信宣布因伤退队！ THE BOYZ将以11人形式活动

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今日，THE BOYZ成员HWALL在粉丝官咖PO出自己写的亲笔信，表示因为健康原因将会退出THE BOYZ的活动。

HWALL在信中写道：「慎重思考了很久，最终决定结束自己作为THE BOYZ HWALL的活动。 因为各种健康原因只能以不完美的模样站上舞台，这对我来说是很大的负担。 与家人、成员们、公司进行了很久的思考，最后决定结束活动。 」

HWALL也对一直以来支援自己的粉丝表达了感谢：「我深爱的、珍重的THE B（粉丝名）们，非常感谢你们一直在我辛苦、疲倦的时候给我力量和巨大的关爱。 很抱歉在大家久等之后带来的却是这个消息。 」



同时，HWALL还不忘表达对成员们的支援：「THE BOYZ成员们一直像兄弟一样在身边支援我、安慰我的，很抱歉没能和你们一起走到最后，我会一直为你们应援的，THE B们也继续应援和爱他们吧。 」

最后，HWALL表示：「以后将作为许玹埻而不是THE BOYZ HWALL，展现出更加努力、好好成长的面貌。 」



此外，THE BOYZS所属社Cre.Ker娱乐也认证了以上资讯，并表示「会继续支援HWALL的痊愈及日后的行动」。

HWALL在去年初的回归前就被诊断为胫骨后肌功能不良，因而缺席综艺、电台、杂志拍摄等宣传活动，今年8月再次因脚踝疼痛及状态不佳而进行休养，令THE BOYZ第二次以11人形式活动。 希望退队后的HWALL能专心养好身体，也祝福THE BOYZ在11人活动的道路上越走越好啊！

（图源：THE BOYZ FB）

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