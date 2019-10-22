被金永哲問到：「想要引進SUJU的《新西遊記》成員是？」圭賢的理由「超腹黑」！果然「忙內On Top」～
綜藝 2019年10月22日 星期二10:11 JiaJia
究竟，圭賢選擇哪位《新西遊記》成員，讓他加入SUJU呢～？ #聽到最後會發現 #完全就是曹圭賢的大藍圖 #不由得發出感嘆
圭賢是繼去年（2018年）希澈後，第二位出演SBS廣播節目《金永哲的Power FM》的Super Junior成員。由於金永哲熟練的控場和圭賢的妙語如珠，雖然只30分鐘但還是很有意思，各種成員們的小故事大放出。
圭賢所出演的tvN綜藝節目《新西遊記7》將於本週五（25日）晚間首播，金永哲提問：「想要引進SUJU的《新西遊記》成員是？」圭賢回答：「志源哥」，引發聽眾們好奇。
圭賢表示，如果要加入我們的組合的話，P.O和旻浩年紀太小了。但他趕快澄清，絕對不是說志源哥老了。因為殷志源是一世代偶像，現在也還在活動著、外貌依舊出眾。加入的話…是不是可以壓制SUJU的哥哥們呢？圭賢說：「我想看哥哥們像弟弟們一樣被壓制」不愧是圭賢！這個理由小編給100分～（大笑）
（圖片來源：tvN《新西遊記》、《新西遊記7》）
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