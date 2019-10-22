被金永哲问到：「想要引进SUJU的《新西游记》成员是？」圭贤的理由「超腹黑」！果然「忙内On Top」～
综艺 2019年10月22日 星期二10:11 JiaJia
究竟，圭贤选择哪位《新西游记》成员，让他加入SUJU呢～？ #听到最后会发现 #完全就是曹圭贤的大蓝图 #不由得发出感叹
圭贤是继去年（2018年）希澈后，第二位出演SBS广播节目《金永哲的Power FM》的Super Junior成员。由於金永哲熟练的控场和圭贤的妙语如珠，虽然只30分钟但还是很有意思，各种成员们的小故事大放出。
圭贤所出演的tvN综艺节目《新西游记7》将於本周五（25日）晚间首播，金永哲提问：「想要引进SUJU的《新西游记》成员是？」圭贤回答：「志源哥」，引发听众们好奇。
圭贤表示，如果要加入我们的组合的话，P.O和旻浩年纪太小了。但他赶快澄清，绝对不是说志源哥老了。因为殷志源是一世代偶像，现在也还在活动著、外貌依旧出众。加入的话…是不是可以压制SUJU的哥哥们呢？圭贤说：「我想看哥哥们像弟弟们一样被压制」不愧是圭贤！这个理由小编给100分～（大笑）
（图片来源：tvN《新西游记》、《新西游记7》）
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