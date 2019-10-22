「Work–Life balance的典範！」孔劉拍一部作品休息2年，漫長的空白期都在做什麼？

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孔劉坦言，做完電影《82年生的金智英》的宣傳活動之後又要玩「消失」，真是認真工作、徹底休息的典範啊！

孔劉在2017年爆火的tvn電視劇《鬼怪》之後2年沒有接拍新作品，近日接受採訪時聊到超長空白期，說：「《鬼怪》劇終後我對公司代表說『我要去沒有人認識我的地方』、『我要潛水、不要聯繫我，廣告什麼的一律不拍』。」

那麼空白期裡他究竟做了什麼呢？「其實我想做的沒有什麼特別，就是去享受瑣碎的生活。 像半個無業遊民一樣生活，時間到了就吃飯，想運動了就去健身房，想看電影的話淩晨一兩點就算不睡也要去電影院。」



休息期間，孔劉還GET了網球、釣魚等等新的業餘愛好，笑說：「《82年生金智英》的宣傳期結束後，我還是想去釣魚。」

孔劉的新片《82年生的金智英》將在23日上映，他在片中飾演女主角金智英（鄭有美 飾）的丈夫，是典型的家長角色；同時，另一部以克隆人為題材的電影《徐福》也已經完成拍攝。



孔劉表示，自己的演員生涯還將繼續：「不是拍完這兩部作品就又要休息的意思，而是計劃在獲得充分的休息和充電之後繼續活動。下一部作品應該還是電影。」

其實孔劉除了拍戲還有多個代言在手，空白期完全有專注於生活和充電的底氣，真是令人超級羡慕的生活狀態啊！





（圖源：SOOP ENT.）

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