【有片】《意外發現的一天》花絮：李在旭看不得路雲、金惠允「甜蜜蜜」…眉頭深鎖、開窗吶喊：「讓我靜靜！」

這個花絮亮點太多，而且超有趣！明明只是2分鐘的影片，小編居然看了快10遍… #每個演員都好可愛 #路雲模仿金惠允也太維妙維肖 #李在旭真的吃醋了嗎 #A3全體陷入小可愛端午的魅力中 #金惠允也認證的白經壞男人魅力
近期掀起海內、外粉絲一陣「追劇」風潮的人氣漫改劇《意外發現的一天》，在網路上討論度超高。每週放送新集數的那兩天（週三、週四），總是有許多劇情截圖、分析；沒有新集數看的日子，就是各種「考古」和「討論演員」。而演員們的默契配合，也導致許多「CP」出現。官方自己認證了「白天CP」，還幫他們剪了名為《白經的守護天使 一.天.》的MV呢！（大笑）
在這裡，真的要稱讚一下MBC！大概是知道觀眾們「等的很苦」，在首播期間分享花絮很正常，沒有電視劇看的日子也公開新花絮。
飾演「白經」的李在旭表示，辛苦的事情總是他在做，但HARU和端午…是真的很甜蜜！李在旭不由得皺起眉頭，以此表達自己無聲的抗議。
飾演「HARU」的路雲開玩笑表示：「白經在後面看就行了」，李在旭忍不住說：「可以出去一下嗎？」還開窗戶吶喊：「你好～！！！」來表示自己的心痛。
這張「三角關係」的畫報，背後也是有故事的：導演要金惠允看著路雲，本來是「嚴肅臉」的李在旭，瞥了一眼金惠允，忍不住笑了出來。（太可愛了這裡> <）
而路雲不管到哪裡，似乎一直在模仿金惠允。在旁邊看著這一切的「朴模範」（取代HARU成為13號同學的那位XD），模仿了白經的反應，也太好笑了哈哈哈！！！
還記得這場「大家都愛我，殷端午該怎麼辦」的劇情嗎？金惠允自己劈哩啪啦說了一串台詞，原本「撲克臉」的金永大（飾演南柱）瞬間「瓦解」，金惠允對面的鄭乾柱（飾演道華），似乎也在偷笑。導演一聲「CUT」，大家再也忍不住，全都爆笑了。
金惠允被問到：「HARU和白經要選哪一個？」金惠允細細思索，白經愛生氣所以很恐怖，HARU則是「神祕主義」、不怎麼說話。李在旭極力推薦自己，因為自己比HARU有趣多了。但金惠允聳聳肩說：「兩個都不怎麼樣～」真是銅牆鐵壁啊XD
被男二（指白經）吸引的點是？工作人員指著李在旭說：「有點壞男人的感覺…」金惠允馬上回答：「沒錯的！」她表示：「光看台詞也覺得：『白經這個角色也太有魅力了～』」，身後的李在旭則露出害羞的笑容。
（圖片、影片來源：MBC《意外發現的一天》）
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