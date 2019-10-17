Sulli曾請求SM公司處理惡評無果：「惡評者使用海外IP，無法調查」
明星 2019年10月17日 星期四08:15 Sani
據演藝界人士透露，Sulli深受惡意留言傷害，曾經透過經紀人向SM公司表達過希望處理惡評，但始終沒有獲得實質上的回應。
事實上，SM公司去年確實也曾大張旗鼓表示過要跟惡意留言者戰爭到底，但說到底只是給「IP地址在韓國內」的網民一些恐嚇，SM表示：「 惡意留言者的IP地址登記在海外，難以進行搜查和懲處。 」這些IP是網民為了寫惡意留言而臨時生成的地址，很難採取有效措施。
這位人士認為：「如果當時公司更加積極地處理惡意留言，或者照顧一下所屬藝人的心理狀態，也許情況會有所不同。 集中支援人氣藝人的現行體系應該有所改變了。 」
Sulli多次表示因為惡意留言和謠言而痛苦，一直都在請求周圍的幫助，2014年還休息了一年，完全暫停演藝活動。 去年10月，Sulli出演網路綜藝《真理商店》時透露自己患上社交焦慮和恐慌障礙，在最近的JBTC 2網路綜藝裡《惡評之夜》裡也表達過憂鬱的心情：「其實崔真理的內心是十分黑暗的，但作為藝人Sulli卻經常需要裝做開心的樣子。 」
（圖源：Sulli IG）
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留言/評論
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除了找出來以外 希望公司安排一兩個心理醫生幫幫他們吧
36分前
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就算惡評在國外無法調查，但也要好好的讓藝人身心靈都健康啊！ 😢
2小時前
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相信那些傷害妳の人、惡意留言者會為自己の行為付出代價の😡😡😡
2小時前
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最近的直播她痛苦確面帶笑容看著評論，聽網友說那時很多人在罵她，這是真的嗎？
還有不是她離開全世界才愛她，任何正常人看到都會難過的。
2小時前
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唔睇咪得lo！為什麼要被這些廢話囚禁着自己！
43分前