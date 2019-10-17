Weki Meki磪有情因健康问题暂停活动 刘在锡与罗PD在《刘QUIZ》相见啦！刘在锡还介绍道：「我们的综艺之王、tvN的王！」 Sulli 今日出殡，f(x) 成员与 SM 旗下等相关人士皆低调出席丧礼 朴宝剑随便穿都是「男友LOOK」，时尚的完成果然是脸啊～！ 又要败家了吗? 这次星巴克的万圣节限定周边超吸睛 Sulli曾请求SM公司处理恶评无果：「恶评者使用海外IP，无法调查」 SHINee钟铉之后又是Sulli...SM娱乐被狂骂：下一个会是谁？

据演艺界人士透露，Sulli深受恶意留言伤害，曾经透过经纪人向SM公司表达过希望处理恶评，但始终没有获得实质上的回应。

事实上，SM公司去年确实也曾大张旗鼓表示过要跟恶意留言者战争到底，但说到底只是给「IP地址在韩国内」的网民一些恐吓，SM表示：「 恶意留言者的IP地址登记在海外，难以进行搜查和惩处。 」这些IP是网民为了写恶意留言而临时生成的地址，很难采取有效措施。

这位人士认为：「如果当时公司更加积极地处理恶意留言，或者照顾一下所属艺人的心理状态，也许情况会有所不同。 集中支援人气艺人的现行体系应该有所改变了。 」



Sulli多次表示因为恶意留言和谣言而痛苦，一直都在请求周围的帮助，2014年还休息了一年，完全暂停演艺活动。 去年10月，Sulli出演网路综艺《真理商店》时透露自己患上社交焦虑和恐慌障碍，在最近的JBTC 2网路综艺里《恶评之夜》里也表达过忧郁的心情：「其实崔真理的内心是十分黑暗的，但作为艺人Sulli却经常需要装做开心的样子。 」

（图源：Sulli IG）

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