SHINee鐘鉉之後又是Sulli...SM娛樂被狂罵：下一個會是誰？

SHINee鐘鉉之後又是Sulli...SM娛樂被狂罵：下一個會是誰？

明星   2019年10月17日   星期四08:00   Rui   31

2017年12月，SHINee成員鐘鉉因憂鬱症而選擇自殺，悲劇發生之後使得很多人開始都對藝人的健康狀態表示擔憂。但是兩年不到的時間，Sulli也以同樣的方式離開了。這很難不讓粉絲和民眾質疑SM娛樂對於旗下藝人精神健康的管理。

近年來，韓國娛樂圈中經常有藝人因恐慌障礙、抑鬱症等原因暫停活動。了解過韓國娛樂圈的人都知道，競爭激烈、新人層出，稍一鬆懈就被淘汰。特別是韓國練習生文化中，大多藝人從十幾歲就加入經紀公司，心智還未健全時就被灌輸競爭思想，在沒有完全抒發內心情感的狀態下成長，出道後舉手投足都受到外界關注，一舉一動都被媒體和民眾拿著放大鏡考究。

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15日SM娛樂在官方IG和公開了會長李秀滿和企劃男團SuperM 7人和紀念照因Sulli前一天才離世，讓不少人覺得SM娛樂頗為冷血，再怎麼說Sulli也曾是當家花旦，為SM的壯大做出過貢獻。

於是大批民眾湧入IG留言，怒批：「是你們殺死了Sulli」、「下一個會輪到誰」。也有民眾希望SM娛樂能夠公開、起訴惡意留言者，杜絕此類事情的發生。

「圖：TD、Sulli IG」

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留言/評論
  • Yen Ling
    什麼下一個是誰 不要有下一個了吧 根本連第一個都不要有 真悲哀
    32分前
  • 馬麗娟
    韓國經紀公司真的要檢討對待旗下藝人的方式
    2小時前
  • Yan Gayansii
    真相可能是經理人殺
    1小時前
  • Chun Wei Lim
    韓國的高壓造成酸民的湧現，當然這不足以成為藉口。但我想整個韓國的風氣，需要大量的改變，才有辦法把這種事情去掉。
    51分前
  • KS Jks
    真的韓國藝人受到很多委屈，尤其是網路 酸民，不會留口德嗎！
    1小時前
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