Weki Meki磪有情因健康問題暫停活動 劉在錫與羅PD在《劉QUIZ》相見啦！劉在錫還介紹道：「我們的綜藝之王、tvN的王！」 Sulli 今日出殯，f(x) 成員與 SM 旗下等相關人士皆低調出席喪禮 朴寶劍隨便穿都是「男友LOOK」，時尚的完成果然是臉啊～！ 又要敗家了嗎? 這次星巴克的萬聖節限定周邊超吸睛 Sulli曾請求SM公司處理惡評無果：「惡評者使用海外IP，無法調查」 SHINee鐘鉉之後又是Sulli...SM娛樂被狂罵：下一個會是誰？

2017年12月，SHINee成員鐘鉉因憂鬱症而選擇自殺，悲劇發生之後使得很多人開始都對藝人的健康狀態表示擔憂。但是兩年不到的時間，Sulli也以同樣的方式離開了。這很難不讓粉絲和民眾質疑SM娛樂對於旗下藝人精神健康的管理。

近年來，韓國娛樂圈中經常有藝人因恐慌障礙、抑鬱症等原因暫停活動。了解過韓國娛樂圈的人都知道，競爭激烈、新人層出，稍一鬆懈就被淘汰。特別是韓國練習生文化中，大多藝人從十幾歲就加入經紀公司，心智還未健全時就被灌輸競爭思想，在沒有完全抒發內心情感的狀態下成長，出道後舉手投足都受到外界關注，一舉一動都被媒體和民眾拿著放大鏡考究。

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15日SM娛樂在官方IG和公開了會長李秀滿和企劃男團SuperM 7人和紀念照因Sulli前一天才離世，讓不少人覺得SM娛樂頗為冷血，再怎麼說Sulli也曾是當家花旦，為SM的壯大做出過貢獻。



於是大批民眾湧入IG留言，怒批：「是你們殺死了Sulli」、「下一個會輪到誰」。也有民眾希望SM娛樂能夠公開、起訴惡意留言者，杜絕此類事情的發生。



「圖：TD、Sulli IG」

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