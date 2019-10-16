韓國上週都看哪些 MV？SuperM 在 YouTube 人氣榜奪冠！

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在音源網站越來越多元的時代，YouTube 依然是許多人選擇同時看 MV、聽歌的平台，大家最近都聽了哪些歌呢？一起來看看上週的 YouTube 人氣榜前十名吧！

韓國 YouTube 最近公開了 10 月第二週 (10/4~10/10) 的人氣 MV 榜單，集結 SM 旗下菁英的 SuperM 大手筆拍攝了出道曲 “Jopping”，果然在一出道就風光地拿下了第一名。



第二名則是從出道至今每次都橫掃音源榜的 TWICE。她們的最新專輯同名主打歌 “Feel Special” 在發行三週後依然名列前茅，MV 觀看次數也早已突破一億人次。



而憑著 “Chicken Noodle Soup” 在前一週空降寶座的防彈少年團成員 J-Hope，上週名次則下滑了兩位。



除了上述三組藝人外，AKMU 的最新主打歌現場表演影片及 MV、MAKTUB 的兩支 MV、ZIco 的首張正規專輯主打歌「冒失鬼」、防彈少年團的舊歌 “Boy with Luv”和臉紅的思春期最新主打歌 “Workaholic” 也都在前十名內。



（照片與影片來源：SM Entertainment、JYP Entertainment、Big Hit Entertainment）

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