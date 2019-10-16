韓國有望推出「Sulli法」禁惡意留言！12月初舉辦發起儀式
明星 2019年10月16日 星期三11:45 Sani
歌手兼演員Sulli因長期受到惡意留言的攻擊而患上憂鬱症、不久前突然離開人世，大家在表達哀悼的同時，也提出了實施網路實名制、限制惡意留言的必要性。 對此，韓國政府有望推出禁止惡意留言的「Sulli法」。
尹相鉉（音）等9名議員提案了「Sulli法」，世界路文化藝術連帶、No.1演藝人足球隊、韓國演藝情報勞動組合、韓國勞動組合總聯盟、公務員勞動組合總聯盟等100多個團體，以及200多名曾經遭受過惡意留言攻擊的藝人與同僚藝人 ，自發參與了提案。
「Sulli法」的發起儀式將於Sulli去世後的第49日，即12月初，在國會憲政紀念館大講堂正式四舉辦。
（圖源：Sulli IG）
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留言/評論
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說實在的，我也一直覺的奇怪，因為從以前一直覺的韓國就是致力發展演藝，所以投入很多人力，物力，金錢，既然是這樣，怎麼一點都不珍惜自己國內的藝人？。。。而且韓國的藝人幾年就自殺一個，別的國家的人會怎樣看待一個老是發生這種事的國家呢？。。
2小時前
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雪莉的貢獻😥、可惜韓國「正苦」太遲了！好懷念她💐🙏🙏
2小時前
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好像各國都一樣 明明事情一再發生 但是一定要等到 出了幾條人命後才會正視檢討 網路霸凌已經存在好久了，唉……😥
33分前