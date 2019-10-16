韩国有望推出「Sulli法」禁恶意留言！12月初举办发起仪式

韩国有望推出「Sulli法」禁恶意留言！12月初举办发起仪式

明星   2019年10月16日   星期三11:45   Sani   36

歌手兼演员Sulli因长期受到恶意留言的攻击而患上忧郁症、不久前突然离开人世，大家在表达哀悼的同时，也提出了实施网路实名制、限制恶意留言的必要性。 对此，韩国政府有望推出禁止恶意留言的「Sulli法」。

尹相铉（音）等9名议员提案了「Sulli法」，世界路文化艺术连带、No.1演艺人足球队、韩国演艺情报劳动组合、韩国劳动组合总联盟、公务员劳动组合总联盟等100多个团体，以及200多名曾经遭受过恶意留言攻击的艺人与同僚艺人 ，自发参与了提案。

「Sulli法」的发起仪式将於Sulli去世后的第49日，即12月初，在国会宪政纪念馆大讲堂正式四举办。

（图源：Sulli IG）

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留言/评论
  • Angel Chen
    說實在的，我也一直覺的奇怪，因為從以前一直覺的韓國就是致力發展演藝，所以投入很多人力，物力，金錢，既然是這樣，怎麼一點都不珍惜自己國內的藝人？。。。而且韓國的藝人幾年就自殺一個，別的國家的人會怎樣看待一個老是發生這種事的國家呢？。。
    2小时前
  • Ada Leong
    雪莉的貢獻😥、可惜韓國「正苦」太遲了！好懷念她💐🙏🙏
    2小时前
  • CaiYin Chu
    因为Sulli，拒绝网络霸凌
    2小时前
  • Jea Wei
    雪莉法卻保護不了雪莉
    2小时前
  • 吳曉霜
    好像各國都一樣 明明事情一再發生 但是一定要等到 出了幾條人命後才會正視檢討 網路霸凌已經存在好久了，唉……😥
    28分前
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