韩国有望推出「Sulli法」禁恶意留言！12月初举办发起仪式
明星 2019年10月16日 星期三11:45 Sani
歌手兼演员Sulli因长期受到恶意留言的攻击而患上忧郁症、不久前突然离开人世，大家在表达哀悼的同时，也提出了实施网路实名制、限制恶意留言的必要性。 对此，韩国政府有望推出禁止恶意留言的「Sulli法」。
尹相铉（音）等9名议员提案了「Sulli法」，世界路文化艺术连带、No.1演艺人足球队、韩国演艺情报劳动组合、韩国劳动组合总联盟、公务员劳动组合总联盟等100多个团体，以及200多名曾经遭受过恶意留言攻击的艺人与同僚艺人 ，自发参与了提案。
「Sulli法」的发起仪式将於Sulli去世后的第49日，即12月初，在国会宪政纪念馆大讲堂正式四举办。
（图源：Sulli IG）
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留言/评论
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說實在的，我也一直覺的奇怪，因為從以前一直覺的韓國就是致力發展演藝，所以投入很多人力，物力，金錢，既然是這樣，怎麼一點都不珍惜自己國內的藝人？。。。而且韓國的藝人幾年就自殺一個，別的國家的人會怎樣看待一個老是發生這種事的國家呢？。。
2小时前
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雪莉的貢獻😥、可惜韓國「正苦」太遲了！好懷念她💐🙏🙏
2小时前
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好像各國都一樣 明明事情一再發生 但是一定要等到 出了幾條人命後才會正視檢討 網路霸凌已經存在好久了，唉……😥
28分前