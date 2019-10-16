「青春題材」霸佔電視劇話題性TOP.5，《意外發現的一天》衝上No.2

「青春題材」霸佔電視劇話題性TOP.5，《意外發現的一天》衝上No.2

韓劇   2019年10月16日   星期三11:21   MiJimin   1

恭喜《山茶花開時》再度奪冠，快來看看韓國網友發燒討論的10部電視劇，有沒有你正在追的戲吧！？

（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）

最新出爐的電視劇排行榜中，前五名裡就有三部是新一代演員們領頭的「青春題材」電視劇，尤其是《意外發現的一天》直接上升五個名次，受到許多網友的好評，討論度相當高。

＊ 10月第二週的「電視劇」話題性TOP.10：

1．《山茶花開時》→持平

2．《意外發現的一天》▲５

3．《花黨：朝鮮婚姻工作所》▲１

4．《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》▽１

5．《浪客行》（VAGABOND）→持平

6．《我的國家》→持平

7．《優雅的家》▲３

8．《請融化我吧》→持平

9．《很便宜，千里馬超市》→持平

10．《太陽的季節》▲３

（圖自：官方劇照）

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留言/評論
  • Thomas Lee
    我觉得意外的一天不仅是青春题材，它的剧情有创意尤其是漫画人物自个儿的觉醒与反转，加上少许烧脑的情节，所以才特别吸引我。
    1小時前
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