「青春題材」霸佔電視劇話題性TOP.5，《意外發現的一天》衝上No.2
韓劇 2019年10月16日 星期三11:21 MiJimin
恭喜《山茶花開時》再度奪冠，快來看看韓國網友發燒討論的10部電視劇，有沒有你正在追的戲吧！？
（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）
最新出爐的電視劇排行榜中，前五名裡就有三部是新一代演員們領頭的「青春題材」電視劇，尤其是《意外發現的一天》直接上升五個名次，受到許多網友的好評，討論度相當高。
＊ 10月第二週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《山茶花開時》→持平
2．《意外發現的一天》▲５
3．《花黨：朝鮮婚姻工作所》▲１
4．《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》▽１
5．《浪客行》（VAGABOND）→持平
6．《我的國家》→持平
7．《優雅的家》▲３
8．《請融化我吧》→持平
9．《很便宜，千里馬超市》→持平
10．《太陽的季節》▲３
（圖自：官方劇照）
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留言/評論
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我觉得意外的一天不仅是青春题材，它的剧情有创意尤其是漫画人物自个儿的觉醒与反转，加上少许烧脑的情节，所以才特别吸引我。
1小時前