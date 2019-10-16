韓國京畿道城南壽井警方：發現大量Sulli記錄心情變化的文字並不算遺書

很多人都還沉浸在Sulli離世的噩耗中，而警方也在不遺餘力地調查著這件事情。
10月15日，據韓國京畿道城南壽井警署透露，截止至現在警方並未發現其他的犯罪疑點，推定Sulli於10月13日和經紀人通完電話之後自殺了結生命。而具體的死亡時間尚未確認，也未曾發現所住樓房有外部侵入的痕跡。
警方還稱雖然在Sulli的家中並未發現疑似遺書的內容，但卻在Sulli的筆記本中找到大量平時記錄她自己心境和情緒變化的文字，而這些內容也並非是按照日期所寫的日記形式。警方表示，筆記本上記載的最後文字還沒有被確認為是暗示自殺的內容：「筆記本上的文字並非是日記形式，大部分都是不週期性隨筆，而筆記本上最後所寫的內容占了很大了一部分，為了找出死亡原因，警方還在進一步調查中。」
據悉，Sulli生前患有嚴重的憂鬱症，已經接受了很長時間的治療。她在個人SNS上傳的各種照片也曾引起過各類爭議，當時網民的反應也是褒貶不一。而Sulli在真人紀錄片《真理商店》中曾回應過此類爭議，稱「大家都是很善良又可愛的朋友，感覺有很多人唯獨對我戴著有色眼鏡，都知道我沒有任何惡意，觀眾朋友請疼愛我一些吧， 記者們請疼愛我一些吧。」
此外，Sulli的屍身已經被送往醫院。而警方也透露會為找出準確的死亡原因將進行屍檢。
「圖：《真理商店》」
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