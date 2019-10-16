韓國最美變形藝人河莉秀有多能賺？「事業鼎盛期一天掙1億，現在收入也很好」

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提到河莉秀，大家應該都不陌生，作為韓國娛樂圈最出名的變性藝人，她因為擁有一張天使般的面孔以及性感火辣的身材而大受關注。

變性之後的河莉秀愛情事業雙豐收，不僅活躍在娛樂圈，後來還和男友鄭英鎮步入了婚姻的殿堂，也為此她逐漸淡出了娛樂圈，以家庭為主。 只是兩人的愛情最終沒能走到最後，結婚10年的他們還是選擇了分手。 經歷過離婚低潮之後，河莉秀重返娛樂圈，還在去年發行了專輯，事業又開始風生水起。

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最近河莉秀做客了朴明洙主持的《Radio Show》，公開了大眾最為好奇的收入。 對於本次的出演，河莉秀解釋：「2年前恢復了單身，一直被關注這個話題，不少人找我拍紀錄片或者綜藝，但我都拒絕了。 這次是一聽到朴明洙哥哥的名字就覺得一定要來這檔節目。 」



直到去年才重返大眾視線的河莉秀，很多民眾都好奇不工作時她的收入如何，河莉秀解釋：「其實我也不需要一定要上節目，差不多都在休息。 」



對於《Radio Show》的官方固定問題，河莉秀自然被問到了收入。 朴明洙提問：「聽說你在事業鼎盛時期一天的演出費是1億？ 」河莉秀回答：「確實是，當時真的很忙，每天在家的時間只有30分鐘到1小時，甚至還有3天沒睡過覺的時候。 當然現在的收入也很不錯，會參加一些活動，自己還開了夜店。 最近開始嘗試狗狗服裝生意，未來10年可以不用愁（錢）。 」

其實已經44歲的河莉秀當真是越活越年輕，完全看不出真實年齡。



「圖：河莉秀IG」

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