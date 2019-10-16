韩国京畿道城南寿井警方：发现大量Sulli记录心情变化的文字并不算遗书

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很多人都还沉浸在Sulli离世的噩耗中，而警方也在不遗余力地调查著这件事情。

10月15日，据韩国京畿道城南寿井警署透露，截止至现在警方并未发现其他的犯罪疑点，推定Sulli於10月13日和经纪人通完电话之后自杀了结生命。而具体的死亡时间尚未确认，也未曾发现所住楼房有外部侵入的痕迹。

警方还称虽然在Sulli的家中并未发现疑似遗书的内容，但却在Sulli的笔记本中找到大量平时记录她自己心境和情绪变化的文字，而这些内容也并非是按照日期所写的日记形式。警方表示，笔记本上记载的最后文字还没有被确认为是暗示自杀的内容：「笔记本上的文字并非是日记形式，大部分都是不周期性随笔，而笔记本上最后所写的内容占了很大了一部分，为了找出死亡原因，警方还在进一步调查中。」

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据悉，Sulli生前患有严重的忧郁症，已经接受了很长时间的治疗。她在个人SNS上传的各种照片也曾引起过各类争议，当时网民的反应也是褒贬不一。而Sulli在真人纪录片《真理商店》中曾回应过此类争议，称「大家都是很善良又可爱的朋友，感觉有很多人唯独对我戴著有色眼镜，都知道我没有任何恶意，观众朋友请疼爱我一些吧， 记者们请疼爱我一些吧。」



此外，Sulli的尸身已经被送往医院。而警方也透露会为找出准确的死亡原因将进行尸检。



「图：《真理商店》」

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