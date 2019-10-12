康男❤李相花今日12日大婚！康男回答記者問題：「想保護她、照顧她、讓她幸福」
明星 2019年10月12日 星期六13:10 ZJM
交往一年神速步入婚姻殿堂，恭喜恭喜~！
今日（12日）中午12點，康男和李相花在首爾Vista Walkerhill酒店舉行婚禮，並且召開記者見面會。 這對娛樂圈X體育圈的跨界夫婦請來的賓客有歌手、演員和體壇明星，人脈甚廣。
「會幸福生活的，像拿金牌一樣努力過日子的，」被記者問想成為怎樣的丈夫，康男說：「想成為能保護相花、好好照顧相花、讓相花幸福的丈夫。 」關於生兒育女的問題，康男談道：「一兩年後生孩子，在努力做很多計畫。 」
主婚人由康男的前所屬社代表、著名Trot歌手太珍兒擔任，兩人是親如父子的關係。 婚禮結束後，康男和李相花將會去馬爾地夫（瑪律地夫）度蜜月。 李相花將會住進康男原本獨自居住的房子，開始新婚生活。
康男是歌手兼綜藝人士的，李相花是前國家代表速滑運動員， 兩人因去年9月共同拍攝《叢林的法則》結緣，今年3月承認戀愛，目前正在出演《同床異夢2-你是我的命運》，分享新婚準備過程。
圖：TVDaily、KAMA Studio
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