康男❤李相花今日12日大婚！康男回答记者问题：「想保护她、照顾她、让她幸福」
明星 2019年10月12日 星期六13:10 ZJM
交往一年神速步入婚姻殿堂，恭喜恭喜~！
今日（12日）中午12点，康男和李相花在首尔Vista Walkerhill酒店举行婚礼，并且召开记者见面会。 这对娱乐圈X体育圈的跨界夫妇请来的宾客有歌手、演员和体坛明星，人脉甚广。
「会幸福生活的，像拿金牌一样努力过日子的，」被记者问想成为怎样的丈夫，康男说：「想成为能保护相花、好好照顾相花、让相花幸福的丈夫。 」关於生儿育女的问题，康男谈道：「一两年后生孩子，在努力做很多计画。 」
主婚人由康男的前所属社代表、著名Trot歌手太珍儿担任，两人是亲如父子的关系。 婚礼结束后，康男和李相花将会去马尔地夫（玛律地夫）度蜜月。 李相花将会住进康男原本独自居住的房子，开始新婚生活。
康男是歌手兼综艺人士的，李相花是前国家代表速滑运动员， 两人因去年9月共同拍摄《丛林的法则》结缘，今年3月承认恋爱，目前正在出演《同床异梦2-你是我的命运》，分享新婚准备过程。
图：TVDaily、KAMA Studio
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