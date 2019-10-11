美國女Rapper嘲諷請夏舞蹈：我尿急的時候才會跳這種舞
明星 2019年10月11日 星期五14:12 Rui
作為當代歌壇實力派SOLO，請夏無論是唱歌還是舞蹈實力都是有目共睹的，還因為一身颯爽氣質圈了不少女粉絲。 被捧在粉絲們手心裡的請夏卻被美國一名女Rapper羞辱。
上個月22日，Cupcake在自己的twitter上表示：「這個舞是我尿急時會跳的舞。 」並公開了請夏《Chica》的練舞錄影。 Cupcake的侮辱並未到此結束，之後還嘲笑說：「誰？ 請夏？ 你們是問我在嚼口香糖嗎？ 」
相關內容很快就引起了K-POP粉絲的不滿，即刻回懟：「請夏一直有新歌發行，現在的你又在幹嘛。 」還要求她向請夏道歉。 不久之後Cupcake就刪除了PO文。 有美國當地媒體辯解稱，Cupcake患有憂鬱症，已經不止一次因為網路上的發言引起民眾的不滿。
「圖：twitter、YouTube」
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留言/評論
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她發推特的目的，就只是為了引人注意……不過她好像已經達成目的……
29分前
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看了舞蹈後……誰尿急會有那些舞蹈動作？？？再豪小一點啊！ 😏😏😏
1小時前
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若她尿急的時候，可以跳得比請夏好，我倒想見識一下🙄大家都是音樂人，互相尊重一下不可以嗎？
1小時前
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