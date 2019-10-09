Starship超帥的練習生曝光！校友PO照認證：個性非常善良，從小帥到大♥
明星 2019年10月9日 星期三09:00 Sani
近日Starship公司在官方SNS上公開另一位新的練習生的自拍，瞬間引起大量討論，因為顏值真的很高啊！
官方SNS表示這位練習生名叫「安成敏（音）」，照片裡的面孔十分清秀，五官精緻、膚白勝雪，讓人第一眼就驚豔：
而網民很快就挖出了這位練習生的其他資訊：2003年出生、今年16周歲，身高170cm左右。 還有校友曬出他的初中畢業照，從小就很乖巧可愛耶！
到這邊似乎是高中？
這張也太小時候了XD
這一張看起來就比較近期啦：
這睫毛和鼻子❤
而據校友回憶，安成敏的性格非常善良和安靜，長得很帥、跟那張自拍沒兩樣，嗓音非常高，身材很瘦卻跳舞很好，有時候因為帥得太出名而被其他男孩子招惹，他也只是笑一笑就帶過~而且讀書時學校裡就有安成敏的粉絲會了！ 名叫「安成湯麵」XD（應該是取安城湯麵的諧音）
不知道Starship什麼時候會讓他出道，很期待啊！
（圖源：_STARSHIPZ_、ejt8h、sungmin_out等）
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