Starship超帥的練習生曝光！校友PO照認證：個性非常善良，從小帥到大♥

Starship超帥的練習生曝光！校友PO照認證：個性非常善良，從小帥到大♥

明星   2019年10月9日   星期三09:00   Sani  

近日Starship公司在官方SNS上公開另一位新的練習生的自拍，瞬間引起大量討論，因為顏值真的很高啊！

官方SNS表示這位練習生名叫「安成敏（音）」，照片裡的面孔十分清秀，五官精緻、膚白勝雪，讓人第一眼就驚豔：

而網民很快就挖出了這位練習生的其他資訊：2003年出生、今年16周歲，身高170cm左右。 還有校友曬出他的初中畢業照，從小就很乖巧可愛耶！


到這邊似乎是高中？

這張也太小時候了XD

這一張看起來就比較近期啦：

這睫毛和鼻子❤

而據校友回憶，安成敏的性格非常善良和安靜，長得很帥、跟那張自拍沒兩樣，嗓音非常高，身材很瘦卻跳舞很好，有時候因為帥得太出名而被其他男孩子招惹，他也只是笑一笑就帶過~而且讀書時學校裡就有安成敏的粉絲會了！ 名叫「安成湯麵」XD（應該是取安城湯麵的諧音）

不知道Starship什麼時候會讓他出道，很期待啊！

（圖源：_STARSHIPZ_、ejt8h、sungmin_out等）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » Starship超帥的練習生曝光！校友PO照認證：個性非常善良，從小帥到大♥
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手