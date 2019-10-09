Starship超帅的练习生曝光！校友PO照认证：个性非常善良，从小帅到大♥

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近日Starship公司在官方SNS上公开另一位新的练习生的自拍，瞬间引起大量讨论，因为颜值真的很高啊！

官方SNS表示这位练习生名叫「安成敏（音）」，照片里的面孔十分清秀，五官精致、肤白胜雪，让人第一眼就惊艳：



而网民很快就挖出了这位练习生的其他资讯：2003年出生、今年16周岁，身高170cm左右。 还有校友晒出他的初中毕业照，从小就很乖巧可爱耶！







到这边似乎是高中？



这张也太小时候了XD



这一张看起来就比较近期啦：



这睫毛和鼻子❤



而据校友回忆，安成敏的性格非常善良和安静，长得很帅、跟那张自拍没两样，嗓音非常高，身材很瘦却跳舞很好，有时候因为帅得太出名而被其他男孩子招惹，他也只是笑一笑就带过~而且读书时学校里就有安成敏的粉丝会了！ 名叫「安成汤面」XD（应该是取安城汤面的谐音）



不知道Starship什么时候会让他出道，很期待啊！

（图源：_STARSHIPZ_、ejt8h、sungmin_out等）

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