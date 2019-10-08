價值數十億的豪景！ Jessica & Krystal漢江邊私宅曝光，鄰居都是大牌明星~
明星 2019年10月8日 星期二12:03 Sani
近日Jessica和Krystal兩姐妹居住的漢江邊高級公寓再次引起網友關注，這樣的美景和美人誰不愛呢！
Krystal昨天在微博上PO出3張依靠在玻璃欄杆上的照片，後面是燈火通明的漢江大橋夜景，細看背景裡還有騰空而起的美麗焰火？！
據悉這裡就是鄭氏姐妹一起居住的家，之前Jessica也PO過在這裡拍的照片，真的是美景配美人，看了都讓人覺得心曠神怡~
這座豪宅位於首爾黑石洞著名高級公寓Mark Hills，每套房的市價在35~40億韓元左右，而曾經或目前仍然在這裡居住的都是真真正正的大牌明星，包括張東健和高素榮夫婦、玄彬、金妍兒、李敏鎬等等！
Jessica目前經營個人時尚品牌、同時作為solo歌手活動，Krystal則剛剛宣佈出演人氣喜劇電影《這個殺手演很大》導演李桂曦的新片《酸酸甜甜》，兩姐妹的人生真是令人憧憬啊！
（圖源：Krystal微博、Jessica IG、網路）
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