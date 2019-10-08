价值数十亿的豪景！ Jessica & Krystal汉江边私宅曝光，邻居都是大牌明星~
明星 2019年10月8日 星期二12:03 Sani
近日Jessica和Krystal两姐妹居住的汉江边高级公寓再次引起网友关注，这样的美景和美人谁不爱呢！
Krystal昨天在微博上PO出3张依靠在玻璃栏杆上的照片，后面是灯火通明的汉江大桥夜景，细看背景里还有腾空而起的美丽焰火？！
据悉这里就是郑氏姐妹一起居住的家，之前Jessica也PO过在这里拍的照片，真的是美景配美人，看了都让人觉得心旷神怡~
这座豪宅位於首尔黑石洞著名高级公寓Mark Hills，每套房的市价在35~40亿韩元左右，而曾经或目前仍然在这里居住的都是真真正正的大牌明星，包括张东健和高素荣夫妇、玄彬、金妍儿、李敏镐等等！
Jessica目前经营个人时尚品牌、同时作为solo歌手活动，Krystal则刚刚宣布出演人气喜剧电影《这个杀手演很大》导演李桂曦的新片《酸酸甜甜》，两姐妹的人生真是令人憧憬啊！
（图源：Krystal微博、Jessica IG、网路）
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