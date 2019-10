朴娜萊健康恢復今日開工! 錄製MBC《我獨自生活》 宋慧喬近照大量公開! 久違更新運動LOOK優雅依舊 李炳憲再度與名編劇合作?獲邀演出盧姬璟新作! 韓國女團DreamNote將於10月20日舉辦[Page]見面會 全新愛情喜劇《有瑕疵的人們》公開安宰賢、吳漣序、金瑟琪等人的台詞排練照 OCN Dramatic Cinema 系列第三作籌劃中 李善彬、車太鉉有望主演! 10月有超多新歌可以聽!「音源大霧」等級的SOLO女歌手:Heize、太妍、IU都將陸續回歸! Chen 再創銷量佳績 〈Dear my dear〉橫掃單週榜! 《他人即地獄》大結局收視刷新自身紀錄,李棟旭&任時完表現大獲好評! 曾出演《偶像學校》練習生爆料:「fromis_9出道的9名成員,部分成員在拍攝前就與CJ ENM簽約!」 《Running Man》李光洙無辜被扒光~節目上露出結實好身材! 《新西遊記7》10月25日首播!成員們角色公開...對姜鎬童、曹圭賢的造型官方IG表示:「太耀眼了!」 樂童音樂家AKMU新歌《航海》蟬聯音源榜首13天 【有片】SUJU男飯Get!親和力十足的東海 讓原本喜歡少時的預備軍弟弟寫信:「很高興哥先主動示好」 因信賴而聽的經典!Fly to the Sky 出道廿週年前夕回歸 AB6IX 今日回歸 出道僅四個半月就發正規專輯! VICTON 出道將滿三週年 11 月攜新專輯回歸! Luna 與新東家簽約!「將展現過去未能發揮的魅力和才華」 WINNER 閃電宣布好消息 本月攜新專輯回歸! 恭喜《我的大叔》、《陽光先生》、金在中、金南佶在釜山首屆ACA獲獎! 【有片】《去冰島的三餐》終於抵達目的地:殷志源體貼工作人員並給予「溫暖」…果然「親哥」類型! 男團PENTAGON世巡《PRISM》台灣站圓滿成功 【有片】《我家的熊孩子》預告:全部都是「熊孩子」無誤!SUJU居然要用「猜拳」決定誰先結婚? T-ara出身韓雅凜未婚先孕遭惡評,怒懟網民:懷孕不可恥!網民:婚前懷孕也不值得炫耀 【有片】《Heart 4 U》預告:EXO XIUMIN親自指定下位主人公…就是以SOLO迷你2輯回歸的CHEN! 張基龍、鄭秀晶(Krystal)、蔡秀彬將合作電影《酸酸甜甜》!預計年底開拍 【有片】雨大到睜不開眼!淋成落湯雞也堅持演出的宣美,別樣的性感 NU'EST 回歸倒數兩週 白虎預告率先曝光! 好好長大的教科書版經典例子:金賽綸19歲的臉&身材,被稱韓版「黑寡婦」!

