誰不羨慕這位女粉絲？被姜河那「埋頭抱」，還停靠在他的胸口上 ♥

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姜河那溫柔親民的形象深入人心，作為娛樂圈的正直好青年代表人物，他的寵粉功力也非常高。

姜河那的新劇《山茶花開時》正在熱播，關於他的各類話題又重回網民視線，最近最被人津津樂道就是4年前的一次寵粉行為。 2015年，姜河那參加了電影《C'est si bon》的上映紀念活動，主辦方還邀請了多名影迷到場。

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一位女粉絲被邀請上臺，背對著一眾演員站著。 這時候姜河那滿滿走向對方，將外套脫下披在她的身上。 動作輕柔，生怕嚇到對方一樣。 而最讓人驚訝的是，姜河那非常霸氣地將粉絲摟在懷裡，把頭靠在女粉絲的頭頂上，雙手緊緊抱住對方，而女粉絲則完全靠在姜河那的胸口，如同久別重逢熱戀中的情侶一般，讓全場粉絲羡慕不已。



姜河那對粉絲的寵愛不僅止於埋頭抱，還有深情凝望，用那雙充滿柔情的雙目緊盯粉絲，是個人都會臉紅心跳不知所措吧~



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對於粉絲們的要求，姜河那一直都細心聆聽，努力實現。 但有時候確實因為各種限制，無法完成眾人的要求，此時的他就會非常抱歉地做出雙手合十、道歉的姿勢，從他真摯的眼神真的能感受出他的歉意。



「圖：PANN」

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