谁不羡慕这位女粉丝？被姜河那「埋头抱」，还停靠在他的胸口上 ♥

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姜河那温柔亲民的形象深入人心，作为娱乐圈的正直好青年代表人物，他的宠粉功力也非常高。

姜河那的新剧《山茶花开时》正在热播，关於他的各类话题又重回网民视线，最近最被人津津乐道就是4年前的一次宠粉行为。 2015年，姜河那参加了电影《C'est si bon》的上映纪念活动，主办方还邀请了多名影迷到场。

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一位女粉丝被邀请上台，背对著一众演员站著。 这时候姜河那满满走向对方，将外套脱下披在她的身上。 动作轻柔，生怕吓到对方一样。 而最让人惊讶的是，姜河那非常霸气地将粉丝搂在怀里，把头靠在女粉丝的头顶上，双手紧紧抱住对方，而女粉丝则完全靠在姜河那的胸口，如同久别重逢热恋中的情侣一般，让全场粉丝羡慕不已。



姜河那对粉丝的宠爱不仅止於埋头抱，还有深情凝望，用那双充满柔情的双目紧盯粉丝，是个人都会脸红心跳不知所措吧~



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对於粉丝们的要求，姜河那一直都细心聆听，努力实现。 但有时候确实因为各种限制，无法完成众人的要求，此时的他就会非常抱歉地做出双手合十、道歉的姿势，从他真挚的眼神真的能感受出他的歉意。



「图：PANN」

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