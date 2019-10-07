【有片】《Heart 4 U》預告：EXO XIUMIN親自指定下位主人公…就是以SOLO迷你2輯回歸的CHEN！
綜藝 2019年10月7日 星期一09:01 JiaJia
繼大哥XIUMIN後，EXO個人接力真人秀《Heart 4 U》將迎來第二位主人公──CHEN！本月（10月）28日起，每週一、三、五於網路平台首播，愛麗們不要錯過囉～
今年（2019年）春天，在XIUMIN當兵前，他通過EXO個人接力真人秀《Heart 4 U》公開自己的新家，以及與朋友們的日常，這是XIUMIN為愛麗們（EXO-L）準備的禮物。
之後，XIUMIN親自指定《Heart 4 U》新一季的主人公，就是近期以SOLO迷你2輯《Dear my dear》回歸韓國歌壇的CHEN！
CHEN也親自接下這個任務，並表示會把想做的呈現給愛麗們看。XIUMIN要他把節目的標題完整念出來，讓他備感負擔，還表示：「你們看，我沒辦法像XIUMIN哥一樣說的很有趣…」委屈的模樣格外可愛。而早在正式回歸前，就有網友目擊他於釜山進行街演，這些都將收錄在《Heart 4 U》CHEN篇。
（圖片、影片來源：V LIVE《Heart 4 U》）
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