恭喜《我的大叔》、《陽光先生》、金在中、金南佶在釜山首屆ACA獲獎！ 【有片】《去冰島的三餐》終於抵達目的地：殷志源體貼工作人員並給予「溫暖」…果然「親哥」類型！ 男團PENTAGON世巡《PRISM》台灣站圓滿成功 【有片】《我家的熊孩子》預告：全部都是「熊孩子」無誤！SUJU居然要用「猜拳」決定誰先結婚？ T-ara出身韓雅凜未婚先孕遭惡評，怒懟網民：懷孕不可恥！網民：婚前懷孕也不值得炫耀 【有片】《Heart 4 U》預告：EXO XIUMIN親自指定下位主人公…就是以SOLO迷你2輯回歸的CHEN！ 張基龍、鄭秀晶（Krystal）、蔡秀彬將合作電影《酸酸甜甜》！預計年底開拍 【有片】雨大到睜不開眼！淋成落湯雞也堅持演出的宣美，別樣的性感 NU'EST 回歸倒數兩週 白虎預告率先曝光！ 好好長大的教科書版經典例子：金賽綸19歲的臉＆身材，被稱韓版「黑寡婦」！

繼大哥XIUMIN後，EXO個人接力真人秀《Heart 4 U》將迎來第二位主人公──CHEN！本月（10月）28日起，每週一、三、五於網路平台首播，愛麗們不要錯過囉～





今年（2019年）春天，在XIUMIN當兵前，他通過EXO個人接力真人秀《Heart 4 U》公開自己的新家，以及與朋友們的日常，這是XIUMIN為愛麗們（EXO-L）準備的禮物。





之後，XIUMIN親自指定《Heart 4 U》新一季的主人公，就是近期以SOLO迷你2輯《Dear my dear》回歸韓國歌壇的CHEN！









CHEN也親自接下這個任務，並表示會把想做的呈現給愛麗們看。XIUMIN要他把節目的標題完整念出來，讓他備感負擔，還表示：「你們看，我沒辦法像XIUMIN哥一樣說的很有趣…」委屈的模樣格外可愛。而早在正式回歸前，就有網友目擊他於釜山進行街演，這些都將收錄在《Heart 4 U》CHEN篇。

（圖片、影片來源：V LIVE《Heart 4 U》）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞