T-ara出身韓雅凜未婚先孕遭惡評，怒懟網民：懷孕不可恥！網民：婚前懷孕也不值得炫耀

前人氣女團T-ara出身的韓雅凜將於10月20日舉行婚禮，與大兩歲的圈外男友金某喜結連理。
早在2個月前，韓雅凜就曾在SNS上宣佈要結婚的喜訊，坦言自己將於26歲嫁人，未婚夫是一名企業家，長相帥氣。 據悉兩人原本預計在2020年2月9日結婚，但因準備過程中發現韓雅凜懷孕，不得不提前婚期。
雙喜臨門的事情卻在公佈後遭網友們的負面評論，更直指「別帶T-ara團名」。 韓雅凜曾是T-ara中年紀最小的成員，但在2013年她選擇退團，當時鬧得很不愉快，讓T-ara的粉絲極為不滿。 這之後粉絲們就十分不喜歡韓雅凜帶上T-ara的名字來蹭熱度博關注。
提前結婚的消息公開的同時，韓雅凜也自爆懷有身孕，沒想到這件事情也引發了韓網的一片批評聲，對此韓雅凜回應：「我們並不是因為孩子才結婚的，已經決定要結婚，也辦了相見禮，甚至還買了一起居住的房子， 這些事情結束後才發現有了寶寶，這對我們來說是雙喜臨門，我沒什麼好羞恥的，明明是應該受祝福的事情，請不要再寫讓人難堪的留言了。 」 然而這樣的回應並沒有另廣大網民滿意，眾人依舊指責：「在韓國，婚前懷孕不是一件能光明正大拿出來炫耀的事情」、「既然你自己都不覺得丟人，幹嘛還要寫這些有的沒的」、「籌備婚禮中迎來的孩子， 什麼呀，不就是婚前懷孕嘛」、「你話太多了，看得我都累了」、「自己覺得無所謂就行了，幹嘛還要拿出來說，狡辯」、「要真的不覺得是件羞恥的事情，你可以無視那些留言啊」、「是沒什麼羞恥的，但婚前懷孕也不是什麼值得炫耀的事情」等。
「圖：韓雅凜IG」
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