【有片】《Heart 4 U》预告：EXO XIUMIN亲自指定下位主人公…就是以SOLO迷你2辑回归的CHEN！

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继大哥XIUMIN后，EXO个人接力真人秀《Heart 4 U》将迎来第二位主人公――CHEN！本月（10月）28日起，每周一、三、五於网路平台首播，爱丽们不要错过罗～





今年（2019年）春天，在XIUMIN当兵前，他通过EXO个人接力真人秀《Heart 4 U》公开自己的新家，以及与朋友们的日常，这是XIUMIN为爱丽们（EXO-L）准备的礼物。





之后，XIUMIN亲自指定《Heart 4 U》新一季的主人公，就是近期以SOLO迷你2辑《Dear my dear》回归韩国歌坛的CHEN！









CHEN也亲自接下这个任务，并表示会把想做的呈现给爱丽们看。XIUMIN要他把节目的标题完整念出来，让他备感负担，还表示：「你们看，我没办法像XIUMIN哥一样说的很有趣…」委屈的模样格外可爱。而早在正式回归前，就有网友目击他於釜山进行街演，这些都将收录在《Heart 4 U》CHEN篇。

（图片、影片来源：V LIVE《Heart 4 U》）

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