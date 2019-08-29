EXO CHEN時隔6個月再攜SOLO專輯回歸歌壇！昨日（28日）現身釜山演唱新歌 預計10月發行
KPOP 2019年8月29日 星期四11:44 JiaJia
太驚喜！沒想到這麼快就能看到EXO CHEN的第2張SOLO專輯誕生～
EXO CHEN於今年（2019年）4月發表首張SOLO專輯《April, and a flower》，其主打曲《Beautiful Goodbye》獲得好評及佳績。
而今日（29日），據韓國媒體取材，CHEN在這段時間抽空準備新專輯，第2張SOLO專輯有望於10月初發表，目前正在進行收尾工作，引發期待。
另外，昨晚有不少粉絲通過SNS公開CHEN和權正烈現身釜山的影片，兩人帶來合作表演。據了解，CHEN繼XIUMIN後正在拍攝V LIVE節目《Heart 4 U》，預計10月、11月首播。而新專輯收錄曲之一《널 안지 않을 수 있어야지》也通過路演的方式呈現，令粉絲相當驚喜。
（圖片來源：SMTOWN；影片來源：Twitter＠carly61x21）
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