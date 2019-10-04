至安來了！IU為正在拍攝《檢察官內戰》的李善均送上應援餐車：「東勳大叔，Fighting！」
明星 2019年10月4日 星期五10:50 Yuan
IU為正在拍攝《檢察官內戰》李善均的送上應援餐車。
橫幅寫著：「IU為李善均前輩和《檢察官內戰》Team的成員們加油！」旁邊的橫幅則是：「希望可以成為百萬多玫瑰盛開的至安（抵達安寧）的現場。」咖啡上也貼著「東勳大叔，Fighting」的貼紙。
IU和李善均在去年一起合作了《我的大叔》，這一部真的看到最後會有滿滿的感動。即使已經劇終了，但演員們也都保持的好感情。
而JTBC新劇《檢察官內戰》由李善均、鄭麗媛主演，改編自現任檢察官執筆的同名暢銷書，講述的不是媒體中華麗的法律界人士，而是在地方城市中過著平凡日常的「上班族檢察官」們之間發生的故事。而兩人在多年前曾一起拍攝過廣告，這次合作電視劇會有什麼樣的火花也令人期待。
另外，由《青春時代》的李太坤導演與朴妍善作家再度合作，感覺也會是一部溫情、又能打動人心的作品，預計在今年底播出！大家可以期待一下啦～
（圖：IG@totoro_min2575、tvN、JTBC、Whisen）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論