《Queendom》今晚合作舞台中间检查，考验女偶像们唱功的时刻到来！
综艺 2019年10月3日 星期四13:35 MiJimin
（预告）今晚跟小编一起看女偶像们的团结大会～？！看预告觉得很有大学 MT 的氛围。
Mnet女团争斗战《Queendom》今晚将播出第六集，第三轮的竞演将分成「主唱组」&「舞蹈表演组」（Vocal Unit & Performance Unit），展开组别与个人的对决项目。
＊「主唱组」两两一队，分成…
1.华莎（Mamamoo）和 Kei（Lovelyz）
2.朴春 和 孝定（Oh My Girl）
3.惠晶（AOA）和 Minnie（(G)I-DLE）
＊「舞蹈表演组」目前亮相的五位成员有玟星（Mamamoo）、澯美（AOA）、睿仁（Lovelyz）、YooA（Oh My Girl）、穗珍（(G)I-DLE）
指导老师登场：
▼第六集预告中，除了团体的问答竞赛外，还会对准备表演的组别进行中间检查，很期待女偶像们展现真正歌唱实力的模样啊：
这一回的竞演，究竟还会带来多少惊喜呢？《Queendom》将在今晚 21:20 首播。
（图自：Mnet K-POP）
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