戲裡演得了女人；戲外抓得住小偷！「娘MAN」的張東尹不火天地難容啊～
明星 2019年10月3日 星期四09:00 Rui
男扮女裝潛伏寡婦村的爆笑羅曼史《綠豆傳》大家看了嗎？ 有沒有被陰柔美氣質十足，比女生還嫵媚的張東尹給迷住呢？
《綠豆傳》裡的張東尹身姿窈窕，五官精緻，一張巴掌大的瓜子臉和傳情的雙眸看得女生都大呼羡慕。不要以為張東尹很「娘」，他也只是為了新劇而自我犧牲而已，內在就是個十足的硬漢。 為什麼這麼說呢？
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2015年張東尹還是就讀於漢陽大學的一名學生，某日在便利店中他看到一名搶劫犯持刀威脅店員，於是冷靜報警，還和朋友一起守在便利店，小偷見此情景後離開現場， 等員警趕到時張東尹還不忘指出小偷的逃跑路線，使得警方最終抓住了小偷。張東尹也為此登上了SBS的《八點新聞》，還被首爾冠岳區警署授予感謝狀。民眾們也紛紛為這位勇敢的大學生送上掌聲。
而某家經紀公司就因為這檔新聞看到了張東尹的潛力，和他簽約想把他打造成演員。踏入娛樂圈的張東尹陸續參演《遊戲公司的女職員們》、《所羅門的偽證》《學校2017》、《致忘記詩的你》等，這次更是努力減肥瘦成了紙片人男扮女裝出鏡。
「圖：《八點新聞》、《綠豆傳》」
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