韓國音源網Melon出現「鄭俊英出道9週年紀念歌單」引發用戶不滿！網友：「到現在還沒有下架嗎」
明星 2019年10月2日 星期三13:33 Yuan
韓國最大音源網站Melon在部分用戶的音樂推薦中，出現了「鄭俊英出道9週年紀念歌單」的橫幅，鄭俊英日前因涉嫌散步非法偷拍影片、集體性侵犯等罪被起訴拘留，此舉動引發了不少Melon用戶的不滿！
對此，Melon營運方Kakao M發表立場：「這個功能是以個人用戶紀錄為基礎而產生的推薦方案，並不是故意退件或宣傳鄭俊英的音源。不少網友更表示：「到現在還沒有下架鄭俊英的音源嗎」、「我一直聽別的歌手的歌，也沒有出現這樣的推薦」、「有爭議的人不應該出現在音源榜」等等。
Kakao M也補充道：「之後會將引起社會爭議歌手們的音源，排出在推薦名單之外，或是制定相關標準。」
而鄭俊英在7月進行第一次開庭審理，庭審過程中否認了強姦嫌疑。他也表示：「對受害者表示歉意並正在進行反省，還有一些地方想在審判中洗清冤屈」，接著他表示：「我承認非法拍攝相關的嫌疑，然而並未與其他被告計畫對女性進行強姦，這是根據協定發生的性關係。」
（圖：Melon、TVDaily）
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