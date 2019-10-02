韩国音源网Melon出现「郑俊英出道9周年纪念歌单」引发用户不满！网友：「到现在还没有下架吗」
明星 2019年10月2日 星期三13:33 Yuan
韩国最大音源网站Melon在部分用户的音乐推荐中，出现了「郑俊英出道9周年纪念歌单」的横幅，郑俊英日前因涉嫌散步非法偷拍影片、集体性侵犯等罪被起诉拘留，此举动引发了不少Melon用户的不满！
对此，Melon营运方Kakao M发表立场：「这个功能是以个人用户纪录为基础而产生的推荐方案，并不是故意退件或宣传郑俊英的音源。不少网友更表示：「到现在还没有下架郑俊英的音源吗」、「我一直听别的歌手的歌，也没有出现这样的推荐」、「有争议的人不应该出现在音源榜」等等。
Kakao M也补充道：「之后会将引起社会争议歌手们的音源，排出在推荐名单之外，或是制定相关标准。」
而郑俊英在7月进行第一次开庭审理，庭审过程中否认了强奸嫌疑。他也表示：「对受害者表示歉意并正在进行反省，还有一些地方想在审判中洗清冤屈」，接著他表示：「我承认非法拍摄相关的嫌疑，然而并未与其他被告计画对女性进行强奸，这是根据协定发生的性关系。」
（图：Melon、TVDaily）
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