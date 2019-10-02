「華城連環殺人案」嫌犯承認罪行：「犯下14起殺人案 & 30餘起性侵案」
生活 2019年10月2日 星期三10:36 Sani
今日上午，韓國警方宣佈「華城連環殺人案」嫌疑人李春在（音）在警方9次審問後鬆口承認罪行，表示犯下14起殺人案（包括華城案9起在內），以及30次強姦及強姦未遂。
發生於1986年至1991年的「華城連環殺人案」一共有10起案件，其中第8次是模仿犯罪、罪犯已被抓獲。 李春在供認稱，華城案中剩餘的9起都是他所為，此外還有5起殺人案。 除了14次殺人，李春在表示還犯下了30次強姦或強姦未遂案。
據警方調查，「華城連環殺人案」中第5、7、9起的受害女性遺物中都檢出了與李春在一致的DNA，而李春在因為1994年強姦並殺害妻妹正在釜山教導所服刑，警方為了讓其開口，派出調查官和9名資深犯罪側寫師先後9次前往釜山教導所進行對面調查。
李春在在之前的調查中都堅持否認，從上周開始鬆口承認罪行。
目前警方正在參考相關調查資料以確認其供詞的可信度，並且因為公訴時效已過，也在討論是否有方法對李春在進行實質性的處罰。
（圖源：MBC）
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