「金老师」＋「韩镇宇」 金瑞亨、柳德焕联手主演 SBS 新剧！ 请夏与印尼歌手 Rich Brian 合作 新单曲明中午公开！ 因信赖而听的太妍要回归啦！预定 10 月发行新专辑 《浪客行》李升基: 请以跪姿看待动作片! VICTON 崔秉灿人气火热 见面会门票瞬间售罄！ Monsta X 28 日回归 以新专辑拓展音乐世界！ Chen 展现崭新音乐色彩 〈Dear my dear〉横扫 iTunes 专辑榜 《山茶花开时》姜河那直进的爱快要攻陷孔晓振，今晚又有新的一集可看啦！ BTOB 炫植专辑曲目表 包办全专辑词曲创作加编曲！ TXT 敲定回归日期 首张正规专辑要来了！ 「华城连环杀人案」嫌犯承认罪行：「犯下14起杀人案 & 30余起性侵案」 【多图】EXO CHEN举行SOLO迷你二辑SHOWCASE！世勋担任MC并表示：「能免费当MV主角 却用了别人」 单身女性独居千万要小心！金淑遭遇电梯惊魂，被口罩男尾随 现实中的帅哥！ 邕圣佑参加侄子周岁宴，摸头杀暖到让人融化了~❤ BTS防弹少年团确定担任FILA代言！ 明年初正式公开 没想到《很便宜，千里马超市》搞笑之余，居然有这么大颗的洋葱惹哭观众！ 前KARA队长奎利出道12年终曝恋情！与小7岁超级富三代热恋 这是同一个人?张东尹为《绿豆传》男扮女装减肥，差别真的超大 《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成员应被淘汰，淘汰组2~3人该上位

今日上午，韩国警方宣布「华城连环杀人案」嫌疑人李春在（音）在警方9次审问后松口承认罪行，表示犯下14起杀人案（包括华城案9起在内），以及30次强奸及强奸未遂。

发生於1986年至1991年的「华城连环杀人案」一共有10起案件，其中第8次是模仿犯罪、罪犯已被抓获。 李春在供认称，华城案中剩余的9起都是他所为，此外还有5起杀人案。 除了14次杀人，李春在表示还犯下了30次强奸或强奸未遂案。

据警方调查，「华城连环杀人案」中第5、7、9起的受害女性遗物中都检出了与李春在一致的DNA，而李春在因为1994年强奸并杀害妻妹正在釜山教导所服刑，警方为了让其开口，派出调查官和9名资深犯罪侧写师先后9次前往釜山教导所进行对面调查。



李春在在之前的调查中都坚持否认，从上周开始松口承认罪行。

目前警方正在参考相关调查资料以确认其供词的可信度，并且因为公诉时效已过，也在讨论是否有方法对李春在进行实质性的处罚。



（图源：MBC）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻