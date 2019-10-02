「华城连环杀人案」嫌犯承认罪行：「犯下14起杀人案 & 30余起性侵案」
生活 2019年10月2日 星期三10:36 Sani
今日上午，韩国警方宣布「华城连环杀人案」嫌疑人李春在（音）在警方9次审问后松口承认罪行，表示犯下14起杀人案（包括华城案9起在内），以及30次强奸及强奸未遂。
发生於1986年至1991年的「华城连环杀人案」一共有10起案件，其中第8次是模仿犯罪、罪犯已被抓获。 李春在供认称，华城案中剩余的9起都是他所为，此外还有5起杀人案。 除了14次杀人，李春在表示还犯下了30次强奸或强奸未遂案。
据警方调查，「华城连环杀人案」中第5、7、9起的受害女性遗物中都检出了与李春在一致的DNA，而李春在因为1994年强奸并杀害妻妹正在釜山教导所服刑，警方为了让其开口，派出调查官和9名资深犯罪侧写师先后9次前往釜山教导所进行对面调查。
李春在在之前的调查中都坚持否认，从上周开始松口承认罪行。
目前警方正在参考相关调查资料以确认其供词的可信度，并且因为公诉时效已过，也在讨论是否有方法对李春在进行实质性的处罚。
（图源：MBC）
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