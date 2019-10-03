戏里演得了女人；戏外抓得住小偷！「娘MAN」的张东尹不火天地难容啊～
明星 2019年10月3日 星期四09:00 Rui
男扮女装潜伏寡妇村的爆笑罗曼史《绿豆传》大家看了吗？ 有没有被阴柔美气质十足，比女生还妩媚的张东尹给迷住呢？
《绿豆传》里的张东尹身姿窈窕，五官精致，一张巴掌大的瓜子脸和传情的双眸看得女生都大呼羡慕。不要以为张东尹很「娘」，他也只是为了新剧而自我牺牲而已，内在就是个十足的硬汉。 为什么这么说呢？
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2015年张东尹还是就读於汉阳大学的一名学生，某日在便利店中他看到一名抢劫犯持刀威胁店员，於是冷静报警，还和朋友一起守在便利店，小偷见此情景后离开现场， 等员警赶到时张东尹还不忘指出小偷的逃跑路线，使得警方最终抓住了小偷。张东尹也为此登上了SBS的《八点新闻》，还被首尔冠岳区警署授予感谢状。民众们也纷纷为这位勇敢的大学生送上掌声。
而某家经纪公司就因为这档新闻看到了张东尹的潜力，和他签约想把他打造成演员。踏入娱乐圈的张东尹陆续参演《游戏公司的女职员们》、《所罗门的伪证》《学校2017》、《致忘记诗的你》等，这次更是努力减肥瘦成了纸片人男扮女装出镜。
「图：《八点新闻》、《绿豆传》」
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