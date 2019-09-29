JYP最强怪物新人女团：ITZY！将在11月9日首到澳门开骚

JYP Entertainment本年度推出的最新女团ITZY将於出道9个月后，在澳门举行首个演出！
ITZY将於2019年11月9日（星期六）假「澳门百老汇TM」 - 百老汇舞台举行
ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ITZY? ITZY! In MACAU
日期： Saturday, 9 November 2019 / 2019年11月9日（星期六）
时间： 7pm / 晚上7时
地点： 「澳门百老汇TM」 - 百老汇舞台 / Broadway Theatre
门票： HK/MOP港币/澳门币 $1,488(VIP)* / $1,088 / $888 / $588元 ALL SEATED (全场座位)
*凡购买$1,488(VIP)*门票的观众将可获得以下福利 (三项中随机抽选其中一项)：
- 出席击掌会 或
- 出席签名会 或
- 影团体合照 (15人一组)
VIP福利结果请留意主办方演出一星期前的公告。
经由PopCon App可於2019年10月4日上午10时至10月6日晚上11时59分为止尊享优先购票服务。不论票价，每次交易最多限购4张门票。门票将於10月9日（星期三）上午10时公开发售。
购票方式：
- 购票通Cityline ( https://www.cityline.com/Events.do) 及通行琴行
-「澳门百老汇TM」网页(https://www.broadwaymacau.com.mo/)，电话购票(+853 88833383)或亲临澳门星际酒店、「澳门银河™」及「澳门百老汇」之售票处
- 大麦网 (https://www.damai.cn)
主办：尚典娱乐集团有限公司(REG)
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