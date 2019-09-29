《大国民脱口秀-你好》9/30第一季末放，多张未公开照片释出 【不定时更新！】１０月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ 《7日罗曼史》Lovelyz 徐智秀、申准燮，爱豆的秘密恋爱10/8初放送 JYP最强怪物新人女团：ITZY！将在11月9日首到澳门开骚 可爱酒窝弟弟崔秉灿：我不可爱！不要一直称赞我唷〜

JYP Entertainment本年度推出的最新女团ITZY将於出道9个月后，在澳门举行首个演出！

ITZY将於2019年11月9日（星期六）假「澳门百老汇TM」 - 百老汇舞台举行 。票价分别为港币/澳门币$1,488(VIP)、$1,088、$888 和$588。门票将於 2019年 10 月9 日（星期三）经由大麦网、购票通 Cityline、通行琴行、澳门百老汇网站、星际酒店、「澳门银河™」及「澳门百老汇」售票处作公开发售，而使用PopCon App可於10月4日至6日期间尊享优先购票服务。凡购买$1,488(VIP)门票的观众将可参与击掌会或签名会或与ITZY影团体合照。



ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ITZY? ITZY! In MACAU

日期： Saturday, 9 November 2019 / 2019年11月9日（星期六）

时间： 7pm / 晚上7时

地点： 「澳门百老汇TM」 - 百老汇舞台 / Broadway Theatre

门票： HK/MOP港币/澳门币 $1,488(VIP)* / $1,088 / $888 / $588元 ALL SEATED (全场座位)

*凡购买$1,488(VIP)*门票的观众将可获得以下福利 (三项中随机抽选其中一项)：

- 出席击掌会 或

- 出席签名会 或

- 影团体合照 (15人一组)

VIP福利结果请留意主办方演出一星期前的公告。



经由PopCon App可於2019年10月4日上午10时至10月6日晚上11时59分为止尊享优先购票服务。不论票价，每次交易最多限购4张门票。门票将於10月9日（星期三）上午10时公开发售。

购票方式：

- 购票通Cityline ( https://www.cityline.com/Events.do) 及通行琴行

-「澳门百老汇TM」网页(https://www.broadwaymacau.com.mo/)，电话购票(+853 88833383)或亲临澳门星际酒店、「澳门银河™」及「澳门百老汇」之售票处

- 大麦网 (https://www.damai.cn)

主办：尚典娱乐集团有限公司(REG)

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻