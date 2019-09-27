Ryan最新時尚大片又來了～♥ 早前到紐約地標猛打卡XD
明星 2019年9月27日 星期五08:45 Sani
說好的雜誌寫真來了！ 最潮小獅子Ryan更新了他的美國之旅，來看看他都去了哪裡？
近日Ryan獲COACH邀請前往美國紐約出席時裝周活動，和《VOGUE》雜誌合作拍攝了從出國到抵達紐約的行程記錄，之前的韓國出發機場照在這裡~Ryan在美國一落地就開始接受記者拍照，之後又是看自由女神又是享受下午茶，排程得相當豐富XD
這次又公開了看秀後的紐約寫真！ 布魯克林大橋下「哢嚓」：
第五大道留影：
提升藝術素養，索羅門·古根漢美術館也要打卡！
時代廣場當然更不能略過啦！
最後是在瑪律西大道車站的一張，原來大明星也會搭地鐵耶？ 看到Ryan懸空的雙腿忍不住有點擔心他XD
還公開了有趣的動態寫真！右滑還有一張哦~
Ryan表示：「我的夢想很簡單，就是希望成為受到更多人喜愛的娛樂人士。 每天都在想像和全世界的影響力人士站在一起的模樣。 」再看看他和COACH創意總監Stuart Vevers的合照，這只獅子也太可愛了吧！
（圖源：IG@ryan.dailygram）
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