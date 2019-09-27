Ryan最新时尚大片又来了～♥ 早前到纽约地标猛打卡XD
明星 2019年9月27日 星期五08:45 Sani
说好的杂志写真来了！ 最潮小狮子Ryan更新了他的美国之旅，来看看他都去了哪里？
近日Ryan获COACH邀请前往美国纽约出席时装周活动，和《VOGUE》杂志合作拍摄了从出国到抵达纽约的行程记录，之前的韩国出发机场照在这里~Ryan在美国一落地就开始接受记者拍照，之后又是看自由女神又是享受下午茶，排程得相当丰富XD
这次又公开了看秀后的纽约写真！ 布鲁克林大桥下「哢嚓」：
第五大道留影：
提升艺术素养，索罗门・古根汉美术馆也要打卡！
时代广场当然更不能略过啦！
最后是在玛律西大道车站的一张，原来大明星也会搭地铁耶？ 看到Ryan悬空的双腿忍不住有点担心他XD
还公开了有趣的动态写真！右滑还有一张哦~
Ryan表示：「我的梦想很简单，就是希望成为受到更多人喜爱的娱乐人士。 每天都在想像和全世界的影响力人士站在一起的模样。 」再看看他和COACH创意总监Stuart Vevers的合照，这只狮子也太可爱了吧！
（图源：IG@ryan.dailygram）
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