【有片】《綠豆傳》花絮：眾人紛紛被張東尹的美貌「驚豔」 他不滿：「不要說我漂亮！」

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金所炫和張東尹這對CP很可愛耶！好喜歡盪鞦韆這個畫面啊～ #綠豆傳



將於下週一（30日）首播的KBS新月火劇（週一、二）《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》，改編自Naver人氣網漫《綠豆傳》，由《三流之路》金東輝導演執導，《雲畫的月光》林藝珍作家與《姜德順愛情變遷史》白素妍作家共同執筆。描述扮成女人潛伏在寡婦村的全綠豆，和不想成為妓生、具反轉性的姑娘東東珠，各自懷著秘密並相遇後，展開一段不可思議的浪漫愛情故事。

該部作品是韓劇中少見的設定：女主角金所炫「女扮男裝」、男主角張東尹「男扮女裝」，他們更是「母女關係」，這一切都激發了觀眾們的好奇及期待。

劇組陸續公開預告影片。在最新一則裡，預告了張東尹飾演的「全綠豆」的身世之謎。全綠豆到底經歷了什麼，為何「男扮女裝」並且跑到寡婦村？他遇到金所炫飾演的妓生練習生「東東珠」，兩人因而展開這段吵吵鬧鬧的緣分…

劇組還公開海報拍攝花絮影片。現場工作人員紛紛稱讚張東尹的「美貌」，張東尹略帶苦澀地表示：「穿男裝的時候好像沒有這種（熱烈）的反應…大家好像更喜歡女裝」攝影師在拍攝時，也脫口而出「真漂亮」，張東尹忍不住大喊：「不要說我漂亮！」引發爆笑。

金所炫則說：「借作家的話，這不就是綠豆和東珠的美貌對決嗎？（笑）」兩人也在和樂融融的氣氛中一同拍攝情侶畫報，看起來相當清新。另外，姜泰伍飾演的「車律武」，是原作沒有的角色。他是一位會做飯的性感男人，更是「東珠向日葵」。因為他的活躍，將為這段三角關係增加緊張感和心動指數。

（圖片、影片來源：KBS《綠豆傳》）

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