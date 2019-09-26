《Queendom》奪回話題性冠軍，女團 Oh My Girl「史劇風」成功拿下一位！

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上禮拜節目有競演舞台的 Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE 都上TOP.10 被熱烈討論啦～！

不得不說現在 Mnet 女團競演節目《Queendom》的影響力真的非常大，只要參賽者有表演舞台，必會引起觀眾與粉絲們在網上的熱烈討論。



在9月第2週因為有《2019中秋特輯偶像運動會》奪下一位，所以《Queendom》暫居第二，而最新韓國 GOODDATA 調查公司在9月第3週（上禮拜）結算後，《Queendom》重新奪回一位，還擁有了12.26%的佔有率，討論度幾乎是其他節目的３倍之多。



而在「節目出演者」話題性 TOP.10 中，以「史劇風」的悲傷氛圍成功獲得好評的 Oh My Girl 則拿下了一位，挑戰 Girl Crush 風格的 Lovelyz 排在第三位，翻唱 2NE1 歌曲讓許多粉絲重回女王經典回憶的 (G)I-DLE 排在第六位，三團都成功獲得了高度關注。



（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）

《Queendom》節目昨日傳出藝人和所屬社要自行負擔費用？Mnet目前回應：「此消息並不是事實，有支付了出演費和相關競演費用。」



今晚播出的節目也將公開第二次競演的「冠軍」和「最後一名」，究竟結果會如何呢～？

（圖自：Mnet／GOODDATA）

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