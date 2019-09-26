《Queendom》奪回話題性冠軍，女團 Oh My Girl「史劇風」成功拿下一位！
綜藝 2019年9月26日 星期四10:45 MiJimin
上禮拜節目有競演舞台的 Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE 都上TOP.10 被熱烈討論啦～！
不得不說現在 Mnet 女團競演節目《Queendom》的影響力真的非常大，只要參賽者有表演舞台，必會引起觀眾與粉絲們在網上的熱烈討論。
在9月第2週因為有《2019中秋特輯偶像運動會》奪下一位，所以《Queendom》暫居第二，而最新韓國 GOODDATA 調查公司在9月第3週（上禮拜）結算後，《Queendom》重新奪回一位，還擁有了12.26%的佔有率，討論度幾乎是其他節目的３倍之多。
而在「節目出演者」話題性 TOP.10 中，以「史劇風」的悲傷氛圍成功獲得好評的 Oh My Girl 則拿下了一位，挑戰 Girl Crush 風格的 Lovelyz 排在第三位，翻唱 2NE1 歌曲讓許多粉絲重回女王經典回憶的 (G)I-DLE 排在第六位，三團都成功獲得了高度關注。
（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）
《Queendom》節目昨日傳出藝人和所屬社要自行負擔費用？Mnet目前回應：「此消息並不是事實，有支付了出演費和相關競演費用。」
今晚播出的節目也將公開第二次競演的「冠軍」和「最後一名」，究竟結果會如何呢～？
（圖自：Mnet／GOODDATA）
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留言/評論
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恭喜Oh My Girl❤️❤️
希望這次的舞台也是一位💕💕
1小時前
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大哥，你标题可以做好吗？第五集都还没出，你这样好像omg已经拿了一位...
49分前
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標題請改好嗎？她們是拿到互評一位 不要讓OMG招黑!! 今天排名才會出來 😐
煩請各位理智的閱讀 謝謝 🙏
身為米拉克對於媒體心真的很累 🤦🏻♀️
OH MY GIRL加油 ❤
45分前
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