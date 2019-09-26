【有片】《绿豆传》花絮：众人纷纷被张东尹的美貌「惊艳」 他不满：「不要说我漂亮！」

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金所炫和张东尹这对CP很可爱耶！好喜欢荡秋千这个画面啊～ #绿豆传



将於下周一（30日）首播的KBS新月火剧（周一、二）《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》，改编自Naver人气网漫《绿豆传》，由《三流之路》金东辉导演执导，《云画的月光》林艺珍作家与《姜德顺爱情变迁史》白素妍作家共同执笔。描述扮成女人潜伏在寡妇村的全绿豆，和不想成为妓生、具反转性的姑娘东东珠，各自怀著秘密并相遇后，展开一段不可思议的浪漫爱情故事。

该部作品是韩剧中少见的设定：女主角金所炫「女扮男装」、男主角张东尹「男扮女装」，他们更是「母女关系」，这一切都激发了观众们的好奇及期待。

剧组陆续公开预告影片。在最新一则里，预告了张东尹饰演的「全绿豆」的身世之谜。全绿豆到底经历了什么，为何「男扮女装」并且跑到寡妇村？他遇到金所炫饰演的妓生练习生「东东珠」，两人因而展开这段吵吵闹闹的缘分…

剧组还公开海报拍摄花絮影片。现场工作人员纷纷称赞张东尹的「美貌」，张东尹略带苦涩地表示：「穿男装的时候好像没有这种（热烈）的反应…大家好像更喜欢女装」摄影师在拍摄时，也脱口而出「真漂亮」，张东尹忍不住大喊：「不要说我漂亮！」引发爆笑。

金所炫则说：「借作家的话，这不就是绿豆和东珠的美貌对决吗？（笑）」两人也在和乐融融的气氛中一同拍摄情侣画报，看起来相当清新。另外，姜泰伍饰演的「车律武」，是原作没有的角色。他是一位会做饭的性感男人，更是「东珠向日葵」。因为他的活跃，将为这段三角关系增加紧张感和心动指数。

（图片、影片来源：KBS《绿豆传》）

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