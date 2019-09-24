[好片推薦]你的爸媽不是你的爸媽？《變身》百變惡魔讓你背脊發涼
電影 2019年9月24日 星期二12:12 Erin
（無雷）在眾多韓國驅魔題材電影中，不外乎有正氣凜然讀著外文咒語的神父，對著邪靈附體的可憐人撒下聖水的情節，《變身》雖然也出現了類似的橋段，不過整體劇情更加著重的是惡靈的復仇，道高一尺魔高一丈，最終正義是否得以彰顯？
《變身》描述一位神父鍾秀（裴晟佑飾）在驅魔過程中失敗，造成邪靈附體的女孩就此死亡，惡魔還嗆聲必定回來復仇，神父從此坐立難安，為避免禍延家人，也與家人斷了聯繫。這家人搬到新家後卻出現一連串離奇怪事，神父只好再度與惡靈決一死戰。
這部電影可說是惡靈的復仇記，沒有特定外型的惡靈可以輕易地變身為任何一個人的樣貌，瞞騙過你，當他看到你慌張的時候，便會露出詭異的笑容。孩子們看到兩個父母，爸爸從慈愛眼神變成殺人狂，父母也懷疑孩子已被附身而把她五花大綁，惡靈把每一個人騙得團團轉，也瞬間擊破了所有家人之間的信任。
《變身》是一部非常標準的恐怖驅魔電影，無論是驅魔的場面寫實恐怖，有好幾幕更是真的令人嚇了一跳，請大家觀看的時候一定要屏氣凝神。家人之間瞬間變臉也考驗著演員們的演技。惡靈會變成每一個人的樣子，所以幾乎每一位演員都呈現出雙面演技，整場讓你不停地問:「這是不是惡靈變的？」相當精彩絕對不會令你失望。《變身》將於9月27日全台上映。
照片：車庫娛樂
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