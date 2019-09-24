[好片推荐]你的爸妈不是你的爸妈？《变身》百变恶魔让你背脊发凉
电影 2019年9月24日 星期二12:12 Erin
（无雷）在众多韩国驱魔题材电影中，不外乎有正气凛然读著外文咒语的神父，对著邪灵附体的可怜人撒下圣水的情节，《变身》虽然也出现了类似的桥段，不过整体剧情更加著重的是恶灵的复仇，道高一尺魔高一丈，最终正义是否得以彰显？
《变身》描述一位神父钟秀（裴晟佑饰）在驱魔过程中失败，造成邪灵附体的女孩就此死亡，恶魔还呛声必定回来复仇，神父从此坐立难安，为避免祸延家人，也与家人断了联系。这家人搬到新家后却出现一连串离奇怪事，神父只好再度与恶灵决一死战。
这部电影可说是恶灵的复仇记，没有特定外型的恶灵可以轻易地变身为任何一个人的样貌，瞒骗过你，当他看到你慌张的时候，便会露出诡异的笑容。孩子们看到两个父母，爸爸从慈爱眼神变成杀人狂，父母也怀疑孩子已被附身而把她五花大绑，恶灵把每一个人骗得团团转，也瞬间击破了所有家人之间的信任。
《变身》是一部非常标准的恐怖驱魔电影，无论是驱魔的场面写实恐怖，有好几幕更是真的令人吓了一跳，请大家观看的时候一定要屏气凝神。家人之间瞬间变脸也考验著演员们的演技。恶灵会变成每一个人的样子，所以几乎每一位演员都呈现出双面演技，整场让你不停地问:「这是不是恶灵变的？」相当精彩绝对不会令你失望。《变身》将於9月27日全台上映。
照片：车库娱乐
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