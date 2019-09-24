【有片】《Analog Trip》2版預告：東方神起與Super Junior眼中的彼此是什麼樣的存在？
綜藝 2019年9月24日 星期二11:35 JiaJia
由東方神起與Super Junior出演的《Analog Trip》將於下月（10月）9日首播！官方於昨晚公開出演成員們各自的「魅力點」，引發關注。 #允浩摔的那一下感覺好疼 #真的是熱情滿滿啊 #期待紅藍兩家一起玩耍
《Analog Trip》將於下月（10月）9日通過YouTube每週三晚間公開（共12集）。出演成員有：東方神起允浩&昌珉、Super Junior利特&神童&銀赫&東海。從10多歲開始一直到現在，從未休息、不斷奔跑的六位藝人，以「普通人」身份回到2002年的練習生時期，通過此次的背包旅行，回顧為了夢想而奔跑的過去、分享回憶和友情故事。
利特雖然是「大哥」，其實是超有趣的「忙內」？
神童是創意滿滿、十足的魅力小子。
東海是自由奔放、無法預測的感性詩人。
允浩是純度99%的熱情結晶體。
銀赫成為「導遊」，是旅行中的講解者。
昌珉是實際的掌權者，根本不用擔心他。
影片中，可以感受到他們充滿歡笑、團結的模樣。六位偶像將經歷什麼樣的友情旅行，令粉絲期待。
（圖片、影片來源：SMTOWN）
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