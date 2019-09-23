《Running Man》超強「團體群舞」終於完整公開，RM 成員們真的太帥氣了！

《Running Man》超強「團體群舞」終於完整公開，RM 成員們真的太帥氣了！

綜藝   2019年9月23日   星期一12:25   MiJimin   34

這支舞完全沒有休息空間，每秒鐘都是亮點，看完真的會感動想哭啊～！

SBS 長壽綜藝節目《Running Man》迎來了韓國粉絲見面會的最終回，其中被成員們認為是不可能的任務－團體群舞，終於在最新一集（9月23日／EP.469）的節目完整公開。

「團體群舞」這項表演環節邀請到了知名舞蹈老師 Lia Kim 來指導，從無到有的一步步耐心教會大家動作，把當初成員們認為是不可能的表演，真正呈現到了觀眾們前，真的是非常感動。

▼由劉在錫、池錫辰、金鍾國、HAHA、宋智孝、李光洙、梁世燦、全昭旻等人一起表演「團體群舞」的完整影片，這段時間真的辛苦所有成員們了～TAT：

這一期節目除了「團體群舞」外，還有歌手與RM成員們的合作舞台，關於粉絲見面會的集數為連續三週播出，分別是9月8日（EP.467）、15日（EP.468）、22日（EP.469）三集。

團舞中，大家印象最深刻的亮點是什麼呢～！？

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • 游秀惠
    超感動的！
    39分前
  • 田珮欣
    超棒，舞蹈動作非常好看
    43分前
  • 呂欣
    RM始終讓我感動
    28分前
  • 張宸榛
    智孝很漂亮❤️
    30分前
  • 張卿
    超厲害～👏👏👏👏👏
    31分前
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