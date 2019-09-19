《杀人回忆》真凶原型时隔33年在监狱中被找到！！韩国三大未解悬案之一，但公诉时效已过

电影《杀人回忆》中的凶手原型——韩国华城连环杀人案犯真凶终於被找到。
1986年至1991年间，韩国京畿道华城市太安镇一带，有10名女性陆续被害，杀人犯始终未找到，最终成为韩国三大未解悬案之一。 该案件多次被搬上大小银幕，其中最为出名的就是电影《杀人回忆》。
而就在昨晚（9月18日），韩国警方通过DNA检测确定了33年前震惊全韩的「华城连环杀人案」嫌犯李春宰（音译）。 警方表示，京畿南部地方员警厅最近在重新调查华城连环杀人案时，发现了正在监狱服刑的李春宰是真凶的特定线索。 警方获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，并委托国立科学调查研究院进行DNA比对，发现了与DNA一致的嫌疑人特徵。 李春宰今年56岁，因1994年强奸、杀害妻子的妹妹并抛尸被当地法院判处无期徒刑，目前正在监狱服刑。
尽管掌握了DNA这一决定性证据，但警方也透露很难对李春宰做出任何处罚。 因为按照韩国法律规定，2007年之前发生的案件的公诉时效是15年，而华城连环杀人案的最后一起案件发生在1991年4月3日，早已经过了公诉时效。 但考虑到该案的在社会上的影响力，警方表示正在研究是否公开嫌疑人的具体身份资讯等。
「图：NATE、《杀人回忆》」
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